A: Here’s your red envelope. Happy New Year!

B: Wow. I’ve got one too, thank you so much. Happy New Year! May you have an auspicious Year of the Rat!

A: Eh, you’re wearing new clothes, right? You’re a sea of red.

B: Yep. I thought I’d really get into the occasion.

A: 這是你的紅包,新年快樂!

B: 哇,我也有啊,真謝謝你。也祝你新年快樂,鼠年行大運哦!

A: 欸,你身上的衣服是新買的吧?也太紅了。

B: 是啊,我想說過年要穿新衣,應景一下。

English 英文:

Chinese 中文: