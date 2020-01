A: Although it’s still early, let’s split the tasks between us and get a head start preparing New Year’s Eve dinner.

B: Okay. I’ll start by wrapping the dumplings.

A: I’ll give you five 50 cent coins. Scrub them clean and conceal them inside.

B: Great. Anyone who gets one will have a new year full of riches. I must remember to mark which ones are which.

A: 雖然時間還早,但我們來分工開始準備年夜飯吧!

B: 好的,我這邊先來準備包水餃。

A: 那我給你五個五角硬幣,你把硬幣洗乾淨以後偷偷藏在水餃裡。

B: 好耶,吃到的人新的一年就會財運亨通,我要先在水餃上做記號。

English 英文:

Chinese 中文: