B: I think with New Year’s resolutions you have to know what you’re capable of. You’ve gone at it hammer and tongs, and you’ve exhausted yourself. You’ll give up before the year’s half gone.

A: Yeah, thanks for that. How are you doing with yours?

B: I’ve already finished three Tolstoy novels.

A: I think you might want to listen to your own advice.

B: 我覺得新年新希望還是要量力而為比較好。你一開始衝得太快,很快就會彈性疲乏,一年可能還不到一半就放棄了。

A: 對啊,謝謝你的建議。你實行的怎麼樣?

B: 我已經讀完三本托爾斯泰的小說了。

A: 你的建議我要原封不動的還給你。

English 英文:

Chinese 中文: