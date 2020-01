A: Hey, I’ve already started carrying out a New Year’s resolution. I registered for a yoga class when I knocked off work yesterday.

B: That was my resolution. Think of your own.

A: But I sit at my desk all day long, my whole body aches. I need to stretch out a bit.

B: I don’t want to rain on your parade, but I don’t think yoga is what you think it is.

A: 嘿嘿,我已經開始實行新年新希望了。我昨天下班後就去報名瑜珈課。

B: 那是我的新年新希望吧,你有一點創意好嗎?

A: 可是我每天上班都坐一整天,全身痠痛,真的很需要拉筋舒展一下。

B: 我是不想潑你冷水啦,但是瑜珈跟你想像中的是兩回事哦。

English 英文:

Chinese 中文: