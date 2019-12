A: Happy New Year!

B: Happy New Year to you, too!

A: With the new year, have you come up with any resolutions?

B: I have three resolutions. One, this year I will read 10 books. Two, I will complete three online courses. Three, I will get up early three times a week and take a yoga class.

A: 新年快樂!

B: 你也新年快樂!

A: 新的一年,你有沒有立下什麼新年新希望?

B: 我的新年新希望有三個:一,今年要看十本書;二,上完三個線上課程;三,每週三天早點起床去上瑜珈課。

English 英文:

Chinese 中文: