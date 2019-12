B: Hey, it’s almost 6:30pm. When are you going to be done with your work, so we can get out and go to the New Year’s party?

A: No way, you’ve certainly changed your tune from yesterday.

B: Well, I can’t wait to see the New Year fireworks.

A: I see your mental age has gone down. Well, I can’t wait to see the fireworks either, as it happens. Let’s go!

B: 欸,都要六點半了,你什麼時候才要把工作弄完,趕快出門去看跨年演唱會啦?

A: 不是吧,你昨天還意興闌珊的,怎麼突然改變了。

B: 因為我等不及想看到跨年煙火了!

A: 你的心智年齡是不是降低了啊。呃,其實我也好想看煙火哦,我們走吧!

English 英文:

Chinese 中文: