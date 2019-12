A: I just received a late Christmas card from my old school friend, Freddy. It must have got delayed in the post.

B: How is he? Did he share any news in the card?

A: He says he’s living in Singapore now, working for a bank, and invited us to come and stay.

B: Wow, you must write back ASAP. I bet he’s living in a luxury pad.

A: 我剛才收到一張遲來的耶誕卡,是以前在學校的老朋友Freddy寄來的。卡片一定是在郵局被延誤了吧。

B: 他最近還好嗎?有沒有在卡片裡面分享他的近況?

A: 他說他現在住在新加坡,在一間銀行工作,還邀請我們去住幾天。

B: 哇,你一定要馬上立刻現在就回信:我保證他現在一定是住在豪華公寓裡。

English 英文:

Chinese 中文: