B: After the disaster with the Christmas cake, thank goodness we still have the chocolate log.

A: Please make sure you put it well out of Custer’s reach tonight before we go to bed. Chocolate is toxic to dogs. Otherwise, we’ll have to take him to the vet.

B: Don’t worry, I’ll be sure to remember.

B: 在那場耶誕蛋糕災難後,我們還有巧克力樹幹蛋糕真是太好了。

A: 今天晚上我們去睡覺之前,請你一定要確認把蛋糕放在Custer拿不到的地方。巧克力對狗是有毒性的哦,不然我們就要帶牠去看獸醫了。

B: 別擔心,我一定會記得的。

