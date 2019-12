B: What’s that awful smell?

A: I don’t know. It seems to be coming from the kitchen.

B: Oh no, there’s vomit all over the floor. Custer!

A: Oh you naughty dog! Look, he’s eaten all of the leftover Christmas cake.

B: 那是什麼可怕的味道啊?

A: 我不知道耶。好像是從廚房傳來的。

B: 哦不!地板上都是嘔吐物。Custer你給我過來!

A: 你這隻調皮的狗!你看,它把剩下的耶誕蛋糕全都吃完了。

English 英文:

Chinese 中文: