A: Would you like another slice of Christmas cake?

B: No, thank you. I’m so full of food. I couldn’t manage another bite.

A: Probably very wise, I’m also completely stuffed. Should we put it in the fridge?

B: There’s no need, I’ll put this cover over it and leave it on the table. We can finish it off tomorrow.

A: 你要不要再來一片耶誕蛋糕?

B: 不用了,謝謝。我整個肚子都裝滿食物,連一口都吃不下了。

A: 這大概是明智的決擇。我也吃得超飽。要不要把蛋糕放進冰箱裡?

B: 不用啦。我會用這個罩子蓋住蛋糕,把它留在餐桌上。我們明天再來把它吃光光。

