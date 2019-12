A: Merry Christmas!

B: Merry Christmas!

A: Let’s start opening the presents. Here’s your present from me. I hope you like it.

B: Aw, thank you so much. Let’s see, I wonder what it could be. Socks again…

A: 耶誕快樂!

B: 耶誕快樂!

A: 我們開始拆禮物吧。這是我給你的耶誕禮物,希望你會喜歡。

B: 哦,太謝謝你了。我看看,這會是什麼呢,又是襪子‧‧‧

English 英文:

Chinese 中文: