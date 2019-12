B: Wow, the Christmas tree looks fantastic. Let’s start decorating it.

A: Which set of tree lights should we use? Multi-colored or the white ones?

B: I prefer classic white lights. They’re much more tasteful. I bought a box of transparent glass baubles. They will match perfectly with the lights.

A: Alright, you’ve persuaded me.

B: 哇,這耶誕樹看起來太棒了。我們來裝飾吧。

A: 我們要用哪一組燈圍在樹上啊?彩色的還是白色的?

B: 我比較喜歡經典款白色燈,它們看起來比較雅緻。我還買了一盒透明的玻璃裝飾球,它們會跟白色燈搭配得很完美。

A: 好吧,你說服我了。

English 英文:

Chinese 中文: