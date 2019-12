A: Hey, I just saw an advertisement for real Christmas trees, imported from Japan. Shall we get one?

B: I’ve never seen a real Christmas tree. I thought you could only buy plastic ones in Taiwan.

A: So did I. If we get one today, we’ll have just enough time to decorate it.

B: OK, let’s do it!

A: 嘿,我剛剛看到一則廣告在賣真的耶誕樹,從日本進口的喔。我們要不要買一棵?

B: 我從來沒看過真的耶誕樹,我以為在台灣只買得到塑膠的。

A: 我也是。如果我們今天決定買一棵,就有足夠的時間來裝飾啦。

B: 好哦,那就這麼做吧!

English 英文:

Chinese 中文: