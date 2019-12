A: To complete the lemon tart, you’ve got two options: Either make a meringue topping, or simply dust the top with a little powdered sugar.

B: Hmm, let’s just dust with powdered sugar. It smells so good, I want to tuck in without delay.

A: Good plan: Sometimes simple is best.

B: Bon appetite!

A: 要完成檸檬塔,你有兩個選項:一個是做蛋白霜擠在上面,或是簡單地灑一點糖粉在上面。

B: 嗯,我們灑一點糖粉在上面好了。聞起來好香喔,我想馬上把它吃下肚。

A: 好計畫:有時候簡單一點最好。

B: 祝你胃口大開!

English 英文:

Chinese 中文: