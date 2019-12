B: The oven timer just pinged. Let’s take a look at the lemon tart.

A: The best way to check if it’s ready is to open the oven door and give the tart tin a gentle shake.

B: There’s still a little wobble in the center.

A: Take it out and let it rest in the tart pan for 10 minutes before transferring to a wire rack.

B: 烤箱的計時器剛剛響了。我們來看一下檸檬塔吧。

A: 檢查它是不是烤好了的最好辦法,就是打開烤箱,然後稍微搖一下塔盤。

B: 中間還有一點會搖晃的感覺。

A: 那就拿出來,讓它在塔模裡冷卻十分鐘,再移到金屬網架上。

English 英文:

Chinese 中文: