B: My arm is starting to ache doing all this whisking. How much longer?

A: Keep going until the lemon mixture has thickened. You’ll know it’s ready when it can coat the back of a wooden spoon, or the whisk leaves ribbon-like traces in the mixture.

B: If my arm falls off, you need to take me to hospital.

B: 我一直在攪拌,手臂開始痛啦。還要多久啊?

A: 繼續攪拌,一直到檸檬奶油蛋液開始變濃稠。當它可以包覆住木匙背面不會掉下來,或是攪拌器在上面留下像緞帶的痕跡的時候,你就知道做好了。

B: 如果我的手掉下來,你要記得帶我去醫院。

English 英文:

Chinese 中文: