A: Now all the lemon custard ingredients are in the pan, whisk over a low heat until the mixture is smooth and emulsified.

B: OK, the butter is starting to melt.

A: Make sure the heat is at the lowest setting and keep whisking all the time, otherwise you’ll end up with lemony scrambled eggs.

A: 現在所有的檸檬卡士達原料都在鍋裡了,用小火加熱輕輕攪拌,直到這鍋混合物變得光滑,呈現乳化的狀態。

B: 好的,奶油現在開始融化了。

A: 妳要確定把火開到最小,然後一直持續攪拌,不然最後就會做出檸檬味炒蛋。

English 英文:

Chinese 中文: