B: The tart crust has finished its first baking, but after I removed the greaseproof paper I noticed there are two small holes in the crust.

A: No problem. We can use a tiny piece of leftover dough to plug the holes. When we return it to the oven for the second bake, the raw dough will create a seal over the holes.

B: Yes, chef.

B: 塔皮現在已經完成第一次烘烤,但我剛剛拿開防油紙以後,發現塔皮上面有兩個小洞。

A: 沒問題。我們可以用一小塊剩下的麵團把洞填起來。當我們把塔皮放進烤箱裡烤第二次的時候,生麵團就會把洞封住。

B: 是的,大廚。

English 英文:

Chinese 中文: