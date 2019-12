A: Now mix in a pinch of salt and a tablespoon of fine granulated sugar.

B: Done.

A: Next, make a well in the middle of the bowl and pour into it one beaten egg. Now, slowly combine the egg into the flour and butter mixture until it comes together into a soft ball of dough.

B: Wow, this is messy work. The dough seems a bit dry.

A: 現在混進一小撮鹽,還有一茶匙的細砂糖。

B: 弄好了。

A: 接下來,在碗中間做出一個凹陷,把一顆打散的蛋倒進去。現在,慢慢地把蛋揉進麵粉跟奶油的混合物裡面,直到它變成一顆軟的球狀麵團。

B: 哇,好麻煩的工作。麵團看起來有點乾耶。

English 英文:

Chinese 中文: