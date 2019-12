A: Nice glasses, you trendsetter!

B: Thanks. I went to the optometrist for an eye test at the weekend. I discovered that after 10 years wearing the same glasses, I needed to update my prescription.

A: Ten years. Wow, that is a long time.

B: Yep, the optometrist recommended I update my prescription every three years to keep pace with changes to my eyes.

A: 眼鏡很好看耶,你真是個引領時尚的人!

B: 謝啦,我週末時去找驗光師做視力測驗。結果發現,戴著同一副眼鏡十年以後,我得更新眼鏡度數了。

A: 十年。哇,那真的很久。

B: 是啊,驗光師建議我每三年更新一次眼鏡度數,才能跟上視力的變化。

English 英文:

Chinese 中文: