A: Hi, you’re back. How was your day?

B: I’m pretty shattered. It was a difficult day at the office.

A: Brace yourself, I’ve got some bad news. The kitchen sink is totally blocked. I’ve tried using a plunger and flushing through with hot water, but it won’t unblock.

B: Let’s call the landlord and ask him to arrange a plumber.

A: 嗨,你回來了。今天還好嗎?

B: 真是累壞了,我今天在辦公室好辛苦。

A: 做好心理準備!我有個壞消息︰廚房水槽完全堵死了。我試過用橡膠吸盤和熱水沖刷,都沒辦法疏通。

B: 我們打電話給房東請他安排一位水電工吧。

English 英文:

Chinese 中文: