A: What’s that banging noise?

B: I think it’s coming from upstairs. I can’t believe it, it’s 1am.

A: The landlord said the apartment had KTV-grade soundproofing.

B: Cockroaches and now noisy neighbors. What else is going to go wrong with this place that we don’t yet know about?

A: 是什麼碰撞聲?

B: 我想是從樓上傳來的,真是不可置信,都凌晨一點啦。

A: 房東說這棟公寓有KTV等級的隔音措施。

B: 先是蟑螂現在又有吵鬧的鄰居,這裡還會發生其它什麼我們不知道的問題?

English 英文:

Chinese 中文: