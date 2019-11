A: I really love the new apartment. It’s so much more spacious than our old place.

B: Yep. I like the wide balcony, but my favorite thing is the bath. It’s so nice in this cold weather.

A: We were so lucky to get this place, usually the best apartments are snapped up really fast.

B: Eek! Cockroach! It’s enormous!

A: 我好愛這個新公寓喔,比我們的老地方寬敞多了。

B: 對,我愛這個開闊的陽台,但我最愛的還是浴缸,在寒冬中能泡澡真好。

A: 我們能租到這個地方還真幸運,通常那些最好的公寓都很搶手。

B: 啊!有蟑螂!而且還超大隻!

English 英文:

Chinese 中文: