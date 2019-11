A: The second batch of cakes has cooled down now.

B: Second time lucky. What next?

A: Spread a layer of raspberry jam on top of one cake, then make a sandwich with the second cake and dust the top with confectioners’ sugar.

B: It smells so delicious. I can’t wait to try a slice.

A: 第二批蛋糕現在都已經冷卻了。

B: 還是第二次比較幸運,接下來怎麼做?

A: 在其中一塊蛋糕上抹一層覆盆子果醬,把另一塊蛋糕堆在這一塊上面,再輕輕灑上糖粉。

B: 聞起來真美味,我等不及要嚐一片了。

English 英文:

Chinese 中文: