A: Please don’t kill me...

B: Oh no, what have you done?

A: I couldn’t resist opening the oven door to take a peek at the cakes. Now they’ve completely collapsed.

B: Never open the door halfway through cooking: It lets in cool air and interrupts the cakes’ rise. We’re going to have to start all over again…

A: 請你不要殺我‧‧‧‧‧‧。

B: 喔,不,妳做了什麼?

A: 我忍不住打開烤箱偷看蛋糕烤好了沒,它們現在全都塌掉啦。

B: 絕對不能在烤到一半時打開烤箱的門,這樣冷空氣會跑進去,而害得蛋糕發不起來。我們只好重新來過了‧‧‧‧‧‧。

