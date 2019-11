B: Now we need to divide the cake batter into both of the cake pans and then bake in the oven for 25-30 minutes.

A: How will we know when they’re ready?

B: Stick a skewer or knife into the center of each cake: If it comes out clean, it’s ready.

A: OK, they’re going into the oven now. Don’t forget to set the timer.

B: 我們現在需要把麵糊分裝到兩個烤盤,放進烤箱裡烘烤約二十五至三十分鐘。

A: 我們怎麼知道蛋糕烤好了沒有?

B: 在每個蛋糕的正中央插入竹籤或刀子︰拔出來時如果上面很乾淨就是烤好了。

A: 好,它們現在要進烤箱囉,別忘了要設定計時器。

English 英文:

Chinese 中文: