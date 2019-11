B: To make the Victoria sponge cake, first we need to preheat the oven to 180 degrees Celsius. Next, can you help me grease these two round cake pans with butter and line the bottoms with a circle of greaseproof paper?

A: Sure, no problem.

B: Now weigh out the ingredients. First weigh out four eggs in their shells.

A: Done. They weigh 260g.

B: 為了做出維多利亞海綿蛋糕,首先我們需要預熱烤箱到攝氏一百八十度。然後,妳可以幫我在這兩個圓形蛋糕烤盤裡抹上奶油、在底部鋪一圈防油紙嗎?

A: 當然啦,沒問題。

B: 現在秤出原料的重量,先秤四顆帶殼的雞蛋。

A: 秤好了,它們約兩百六十克重。

English 英文:

Chinese 中文: