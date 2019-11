A: Ouch! Oh no, my coffee…

B: Are you alright?

A: I’m okay. I just stubbed my toe. It’s nothing serious, but my cup of coffee bit the dust.

B: You walked straight into that table. You look like a zombie; maybe you should take a power nap?

A: 哎喲!喔不好了,我的咖啡……。

B: 妳還好嗎?

A: 我還好。只是踢到腳趾頭不太嚴重,但我的這杯咖啡打翻啦。

B: 妳直接撞向那張桌子,看起來就像僵屍耶,也許該小睡片刻充個電。

English 英文:

Chinese 中文: