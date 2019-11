B: After a few days in Alanya, we took a domestic flight to Istanbul. That’s when the trouble started.

A: What happened?

B: While at a crowded market, a disgusting pervert tried to grope me.

A: That’s terrible. Did you call the police?

B: 在阿拉尼亞幾天之後,我們搭國內航線飛往伊斯坦堡,但隨後就遇到麻煩啦。

A: 怎麼了?

B: 在一個擁擠的市場裡,有個噁心的變態狂想要偷摸我。

A: 好可怕,那妳有報警嗎?

English 英文:

Chinese 中文: