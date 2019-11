A: You’re back! How was your Turkey vacation?

B: Yep, I arrived home yesterday evening, so I’m still a bit jet lagged. Turkey is so beautiful! I’m going to make a cup of tea and then I’ll share with you some stories from the trip.

A: Sounds good. Mine’s an Assam black tea, milk, no sugar please.

B: Yes, sir.

A: 妳回來啦!妳的土耳其之旅好玩嗎?

B: 對啊,我昨晚到家的,所以還有一點時差。土耳其真美麗!我先來泡杯茶,再跟你分享一些旅遊的故事吧。

A: 聽起來很讚喔,給我來杯阿薩姆紅茶,要加奶、不加糖。

B: 是的,長官。

English 英文:

Chinese 中文: