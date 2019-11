A: I can’t believe we were kicked out of the metro. Your Japanese ghost costume is just too realistic.

B: Ah, I can barely see through the wig, I’ll need your help to guide me along the street.

A: Why not take the wig off until we arrive at the party?

B: No way, it would take me out of character.

A: 真不敢相信我們會被趕出捷運,都怪你的日本鬼裝扮太逼真了。

B: 啊,我被假髮遮住視線幾乎看不到,走在街上我需要你幫忙帶路唷。

A: 在抵達派對前你幹嘛不先把假髮脫掉?

B: 才不要咧,這樣會很出戲。

English 英文:

Chinese 中文: