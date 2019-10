B: Happy Halloween! Let’s take the metro to your friend’s house. Quick, if we hurry we can catch this train.

A: Oh, no! My fin is jammed in the door.

B: Oh, bad luck. It’s got a bit damaged. Don’t worry though, we can buy some Scotch tape at a convenience store and I can help you to fix it.

B: 萬聖節快樂!我們搭捷運去你朋友家吧。快點啦,動作快點還能趕上這班車。

A: 喔,不好了!我的魚鰭好像被車廂門卡住了。

B: 吼,運氣還真差,有點弄壞了。不過別擔心,我們可以在便利商店買些透明膠帶,我還可以幫你修補衣服。

English 英文:

Chinese 中文: