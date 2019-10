A: Have you already got your Halloween costume sorted out?

B: Yep, I’m going to dress up as a Japanese ghost. I’ve got a white sheet with fake blood stains, and a wig with long black hair that covers my face.

A: Yikes, it sounds terrifying.

A: 你挑選好萬聖節的服裝了嗎?

B: 挑選好啦,我要打扮成日本鬼。我準備了一張白色床單,上面有假的血跡,和一頂黑色的長假髮遮住我的臉。

A: 天啊,聽起來好恐怖。

English 英文:

Chinese 中文: