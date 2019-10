A: Hey, I just realized it will be Halloween on Thursday, Oct. 31. Have you got any plans?

B: Yes, one of my friends is having a Halloween party. Want to come along?

A: Sure, I’d love to.

B: Don’t forget, you’ll need to prepare a costume: The scarier the better.

A: 嗨,我剛發現十月三十一日萬聖節是這星期四耶。你有什麼計劃?

B: 有啊,我有位朋友要開萬聖節派對。你要一起來嗎?

A: 當然啦,我很樂意參加。

B: 別忘了,你需要準備一套戲服︰越可怕的越好。

