A: Achoo! I’ve caught a cold and it’s all your fault.

B: It’s your weak immune system. You shouldn’t go to bed so late.

A: It was your idea to go to the board game cafe during a thunderstorm. I was soaked and then had to sit in the chilly air-conditioned cafe in damp clothes for two hours.

B: I’m speechless…

A: 哈啾!我感冒了,都是你害的啦。

B: 是因為妳的免疫系統比較弱吧,妳不該熬夜的。

A: 大雷雨跑去桌遊咖啡廳是你的主意耶,我全身濕透了,然後還得穿著濕衣服,在冷氣開那麼強的咖啡廳一待了兩個 小時。

B: 真是令人無言……。

English 英文:

Chinese 中文: