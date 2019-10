A: I’m getting wet.

B: I’m trying my best, but it’s pelting down with rain and the wind isn’t helping.

A: You’re not holding the umbrella properly, give me some more coverage. My shoes are already filling up with water.

B: Just a little further, we’re almost at the cafe now.

A: 我都被淋濕啦。

B: 我已經盡力了,但大雨一直傾盆而下,而且風這麼大。

A: 你都沒好好撐著雨傘︰靠過來一點遮住我啦,人家的鞋子都進水了。

B: 再走一小段路就好了,快到咖啡廳囉。

English 英文:

Chinese 中文: