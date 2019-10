B: Hello, I’d like to book a table for four at 3pm.

C: We’re a bit busy today, let me check to see if we can squeeze you in. You’re in luck, a group just canceled. I’ve booked you a table for four at 3pm.

B: Thank you so much.

C: Just to let you know, there’s a minimum order of NT$250 per person and a time limit of two hours.

B: 哈囉,我想預訂下午三點的四人桌。

C: 我們今天生意比較好,讓我看看能不能把你們擠進來。你們運氣真好,有一組客人剛取消了, 我幫你們預訂好下午三點的四人桌囉。

B: 真的很謝謝你。

C: 提醒您本店有每人兩百五十元的低消,而且每次限時兩小時。

English 英文:

Chinese 中文: