A: Where did you sleep in the aquarium?

B: After a midnight snack, the staff helped us to lay out futons on the travelators within the glass tunnels.

A: Isn’t that a bit dangerous?

B: The travelators were turned off, silly.

A: 你在海生館睡在哪裡?

B: 等吃完宵夜後,員工們就會來幫我們把床墊鋪在海底隧道裡的電動步道上。

A: 那樣不是有點危險嗎?

B: 別傻了,走道會關閉啊。

English 英文:

Chinese 中文: