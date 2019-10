A: Ah, I know. We can try chicken rice, it’s a famous Hoi An dish.

B: Sorry, I don’t eat rice either. No rice, noodles, or seafood.

A: If I’d known you were such a fussy eater, I would have organized a trip to our local burger joint. We could have saved a whole load of money.

B: I don’t like burgers.

A: 啊,我想到了。我們可以試試雞肉飯,這是道著名的會安菜。

B: 抱歉啦,我也不吃米飯。米飯、麵食或是海鮮我都不吃喔。

A: 如果我早知道你會是這麼挑剔的食客,乾脆安排一趟到我們家附近連鎖漢堡店的旅行就好了,這樣還能省一大筆錢。

B: 我不喜歡漢堡。

English 英文:

Chinese 中文: