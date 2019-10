A: How about we try a dried beef salad with green papaya? It’s one of Vietnam’s most famous dishes.

B: Ah, I don’t eat raw food.

A: A bowl of pho, then? It’s Vietnam’s most iconic dish.

B: I don’t eat noodles.

A: 要不要試試看臘牛肉涼拌青木瓜沙拉?這是越式名菜之一喔。

B: 啊,我不吃生食。

A: 那來碗牛肉河粉如何?這可是越南最具代表性的美食。

B: 我也不吃麵食。

English 英文:

Chinese 中文: