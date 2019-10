A: I’m feeling rather peckish all of a sudden. Shall we find something to eat?

B: I’m hungry too. Look! There’s a stall selling Vietnamese sandwiches over there.

A: They are delicious, but I’m starting to get a bit bored of eating the same thing every day.

B: Okay, we can try something else.

A: 我突然覺得有點餓了,要不要去找點東西吃?

B: 我也覺得餓了,你看!那裡有家賣越式三明治的小吃攤。

A: 三明治很好吃,但我開始覺得每天吃一樣的食物有點無聊了。

B: 好吧,我們可以試試別的。

English 英文:

Chinese 中文: