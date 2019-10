A: Since the weather isn’t so good today, let’s explore Hoi An Old Town.

B: Sounds good. If we hurry we should be able to catch the 10am hotel shuttle bus.

A: Once we get there, we can find a cafe and sample some authentic Vietnamese coffee.

B: Perfect!

A: 既然今天天氣不太好,我們就去探索會安古城吧。

B: 聽起來不錯喔,如果我們動作快一點,應該可以趕上早上十點的飯店接駁車。

A: 我們抵達之後,可以找一家咖啡廳試試正宗越南咖啡。

B: 太棒了!

English 英文:

Chinese 中文: