A: I love our room, it’s so spacious. And there’s a gorgeous view onto the garden.

B: Look at those gardeners in their green uniforms, wearing Vietnamese style conical straw hats: it feels so exotic.

A: Let’s go for a swim in the pool.

B: But it’s so hot already. You’ll burn to a crisp in the midday sun.

A: 我很喜歡我們的房間,好寬敞喔,還有能眺望花園的美景。

B: 你看那些園丁們穿著綠色的制服,還帶著圓錐形的越式草帽,感覺好有異國風情。

A: 我們去游泳池游泳吧。

B: 但現在很熱耶,妳會被正午的大太陽烤焦的。

English 英文:

Chinese 中文: