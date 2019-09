C: Sir! Taxi?

B: How much to take us to Hoi An Big Coconut Resort and Spa?

C: It will cost a maximum of 500,000 Vietnamese Dong.

A: That sounds reasonable.

B: Okay, let’s go.

C: 先生!要叫車嗎?

B: 到「會安椰子度假村」要多少錢?

C: 最多五十萬越南盾。

A: 聽起來還算合理。

B: 好,我們要搭車。

English 英文:

Chinese 中文: