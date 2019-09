C: Good morning sir, madam. Could I see your passports and your booking reference number, please?

B: Here you are.

C: I’m sorry, I’m afraid your flight has already departed. The departure time was 12 midnight, not 12 noon.

A & B: What?

C: 早安先生、女士。可以讓我看看你們的護照和訂票紀錄編號嗎?

B: 在這裡。

C: 很抱歉,您的班機恐怕已經飛走了,起飛時間是午夜十二點而不是中午十二點喔。

A & B: 什麼?

English 英文:

Chinese 中文: