A: The vegetarian friend said she couldn’t eat anything because the barbecue grill had been contaminated by the meat.

B: Disaster.

A: We came up with an ingenious solution: we wrapped food for her in aluminum foil, so it didn’t touch the grill.

B: What a great idea.

A: 那位素食者朋友還說她什麼都不能吃,因為烤肉架已經被肉類污染了。

B: 這真是場災難。

A: 幸好我們最後想出了一個妙計︰把素食者的食物包在錫箔紙裡,就不會碰到烤肉架了。

B: 真是個好主意。

English 英文:

Chinese 中文: