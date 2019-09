B: Here, try this salmon roe sushi, it’s really delicious.

A: Thanks. Oh no, I’ve dropped it in the soy sauce.

B: Try using your hand instead of chopsticks. Using your hands is actually the more traditional way to eat sushi.

A: Why didn’t you tell me that before? I’m really hopeless at using chopsticks.

B: 來,試試這個鮭魚卵壽司,真的很好吃唷。

A: 謝啦。喔,不。我把它掉進醬油了。

B: 那試著用手拿,不要用筷子夾,用手拿其實是傳統的壽司吃法。

A: 你怎麼不早告訴我啦?我真的沒辦法用筷子。

English 英文:

Chinese 中文: