B: OK, so this is the second session of our workout routine. Today we’re going to work on building the back muscles and the arms.

A: Sure thing. Show me how this exercise goes.

B: Right. Next, we’re going to do some barbell curls for the biceps and then we’re going to work the triceps. Breathe in when you bring the bar to your chest, breathe out when you lower the bar.

B: 好,這是我們的第二堂例行健身課,今天要練胸部和手臂。

A: 沒問題,教我這個訓練怎麼做。

B: 做得好。接下來,我們要做槓鈴彎舉訓練二頭肌,槓鈴舉到胸前時吸氣,放下時再吐氣。

English 英文:

Chinese 中文: