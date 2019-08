B: We’re going to do two work-out sessions a week to start with, exercising different sets of muscles.

A: OK, you’re the boss. What are we going to concentrate on today?

B: We’ll start with light exercises to work the full body, then we’ll focus on the chest and back, working opposing muscle groups. For the chest, we’ll do a dumbbell bench press with 20 repetitions.

B: 我們就先從每週健身兩次開始,鍛鍊不同肌群。

A: 好,聽你的。我們今天要著重在哪個部分呢?

B: 先從輕量訓練開始來活動全身,然後集中在胸部和背部訓練對抗肌群,在胸部的部分,要重複做啞鈴仰臥推舉二十次。

English 英文:

Chinese 中文: