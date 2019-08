A: Wow. You have a whole rack of weights in your house.

B: Yep. My local gym closed down, and they offered them at a price I couldn’t refuse.

A: I’ve been wanting to train for ages. I have a free hour. Let’s work out.

B: Not so fast. Let’s arrange a time to work out, and we’ll do this properly.

A: 哇!你家有一堆重訓器材。

B: 對,附近的健身房關門了,他們用超低價出清器材害我無法拒絕。

A: 我一直很想進行訓練,現在剛好有空,我們來健身吧。

B: 別著急,先安排好健身的時間,我們才能正確地訓練。

English 英文:

Chinese 中文: